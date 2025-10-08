На Гребенщикова составили протокол о нарушении деятельности иноагента

Куйбышевский районный суд назначил заседание по делу против рок-музыканта Бориса Гребенщикова* об административном правонарушении за несоблюдение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Санкт-Петербурга.

В материалах дела говорится, что музыкант делал публикации в видеосервисе YouTube без указания обязательной для иностранных агентов маркировки. Свою вину артист* не признал.

В реестр иностранных агентов Бориса Гребенщикова* внесли в июне. В Минюсте отмечали, что он высказывался против специальной военной операции, выступал за рубежом для сбора финансовой помощи Украине и получал поддержку от иностранных источников.

Ранее писатель Захар Прилепин прямо объяснил, что ждет Гребенщикова* после возвращения в Россию.

*признан в России иностранным агентом