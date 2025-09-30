На 106-м году жизни скончалась вдова режиссера Григория Чухрая
В возрасте 105 лет ушла из жизни Ираида Чухрай — вдова режиссера Григория Чухрая. Об этом РИА «Новости» сообщил зять женщины, продюсер Игорь Толстунов.
Он уточнил, что Чухрай скончалась на прошедшей неделе в пятницу, 26 сентября.
«Прощание планируется в четверг в Москве», — уточнил Толстунов.
Толстунов объяснил, что отдельной болезни не было, а смерть наступила по естественным причинам ввиду возраста.
Ираида Чухрай родилась в 1921 году и прошла всю войну. Именно на фронте она встретила своего будущего мужа — Григория Чухрая.
Они поженились в 1944 году и прожили вместе более 50 лет. Сам режиссер скончался в 2001 году на 81 году жизни.
