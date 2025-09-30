Умер актер из фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов

Актер Геннадий Нилов, известный ролью в фильме Генриха Оганесяна «Три плюс два», скончался в возрасте 88 лет. О его смерти сообщила телеведущая Ника Стрижак в своем Telegram-канале .

«Ушел из жизни актер Геннадий Петрович Нилов, отец известного актера Алексея Нилова. Завтра ему бы исполнилось 89 лет», — написала она.

Телеведущая отметила, что в его карьере было много ролей, но зрителям он сразу запомнился благодаря красивому и строгому физику из фильма «Три плюс два».

«Таким его и запомним. Красивым, скромным, достойным», — добавила Стрижак.

Геннадий Нилов родился 1 октября 1936 года в Луге Ленинградской области. В школьные годы он руководил драмкружком и ставил спектакли. В 1959 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Его кинодебют состоялся в детстве: он снялся в массовке фильма «Подвиг разведчика», а главную роль там исполнил его дядя Павел Кадочников. Во время учебы в институте Геннадий участвовал в эпизодах фильмов «В твоих руках жизнь», «Шинель» и «Поднятая целина».

После окончания вуза его приняли в штат киностудии «Ленфильм», где он проработал более 30 лет. За это время он снялся более чем в 60 проектах, но самой знаменитой и любимой зрителями стала его роль Сундукова в комедии «Три плюс два».