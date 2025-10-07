«Мысли не было, что могут придраться». Шаляпин оправдался за шутку над ребенком

Прохор Шаляпин ответил хейтерам, что ничего плохого в профессии грузчика нет

Попавший под волну хейта за шутку над ребенком на шоу «Дети против» певец Прохор Шаляпин публично объяснил свое поведение на встрече с поклонниками. Артист подчеркнул, что никогда не думал, что к его словам люди могут так придраться.

Он подчеркнул, что во время съемок ни один из детей ни разу не заплакал и даже не нахмурился.

«У меня даже мыслей не было, что там могут придраться к какому-то там грузчику — не грузчику, все профессии полезны. Моя мама работала сестрой-хозяйкой в больнице, а я лично — водителем трамвая», — заявил Шаляпин.

Во время съемок проекта «Дети против» один из мальчиков поинтересовался у артиста работал ли он грузчиком, на что острый на язык Шаляпин в шутку ответил, что он уступит эту должность ему.

В комментариях к ролику пользователи обвинили артиста в унижении ребенка и профессии грузчика. Шаляпин ответил, что хейтеры сами продвигают идею, что существуют стыдные профессии.