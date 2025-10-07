Прохор Шаляпин отказался извиняться за шутку над ребенком

Певец Прохор Шаляпин столкнулся с хейтом после шутки над ребенком на шоу «Дети против». Однако артист отказался приносить извинения, сообщило издание «Москва 24» .

На съемках передачи мальчик спросил Шаляпина, работал ли он грузчиком. Музыкант ответил, что уступит эту должность ему.

После публикации ролика некоторые пользователи сделали вывод, что Шаляпин таким образом принизил профессию и самого мальчика, который, по его мнению, может стать грузчиком, когда вырастет.

Исполнитель отметил, что не будет оправдываться, ведь его пригласили на юмористическую передачу, где нужно было шутить. По словам Шаляпина, он максимально деликатно себя вел с детьми, поэтому нельзя придраться к его поведению. Артист уверен, что комментаторы своим возмущением сами транслируют мысль, что грузчиком работать стыдно.

Ранее в беседе с 360.ru Шаляпин не согласился с мнением, что якобы пропагандирует праздный образ жизни. Он отметил, что благодаря его роликам в соцсетях поклонники могут улыбнуться и помечтать.