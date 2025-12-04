Музыкант Лева Би-2 продал московскую квартиру по договору дарения
Сбежавший за границу Лева Би-2* (настоящее имя Егор Бортник*, второе имя — Игорь*, на него Минюст России присвоил статус иноагента) продал последнюю квартиру в Москве. По данным Telegram-канала Shot, артист оформил дарственную на недвижимость, чтобы вывести средства из России по незаконной схеме.
Журналисты выяснили, что последней собственностью в Москве у звезды была трехкомнатная квартира на улице 1905 года, которую даже пытались сжечь в феврале.
Музыкант по документам подарил недвижимость площадью около 70 квадратных метров постороннему человеку. Благодаря оформлению дарения артист избежал налога с продажи, а все сопутствующие расходы перешли к новому собственнику. Рыночная цена такой квартиры — примерно 36 миллионов рублей. Также музыкант сможет вывести деньги из России через сторонний счет.
Певец купил эту квартиру в 2007 году. Потом оформил ее на свою жену.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.