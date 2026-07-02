Музыкант Илья Золотухин признался, что деньги не всегда делают счастливым и не гарантируют здоровья

Музыкант, лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин дал интервью Lenta.ru , где рассказал о том, как изменилась его жизнь с ростом популярности и о борьбе с артритом.

По словам музыканта, он нечасто выходит из дома, и его редко узнают на улице. Он подчеркнул, что живет за счет музыки, но не только от доходов группы «Бонд с кнопкой», но и от проекта его девушки «я Софа».

Золотухин поделился, что недавно осознал — даже имея на карте значительную сумму, он не может купить на эти деньги отсутствие боли. Он рассказал о дне рождения коллеги, после которого его девушка не смогла ходить из-за обострения артрита.

«Между всеми этими действиями я таскал свою дорогую девушку по квартире на руках, потому что она не могла ходить», — сказал музыкант.

Он также подчеркнул, что деньги не всегда делают человека счастливым и не гарантируют здоровья.

«Ни за какие деньги не купишь здоровье», — заключил Золотухин.

В интервью музыкант также рассказал о своей благотворительной деятельности. Он работает с фондом «Подари жизнь» и старается каждый месяц давать концерты в различных благотворительных организациях, таких как «Ночлежка», Донской монастырь, Морозовская больница и онкоцентр имени Димы Рогачева.