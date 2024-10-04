Мужа блогера Лерчек отправили под домашний арест

Троицкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Артема Чекалина — мужа блогера Лерчек. Его отправили под домашний арест на один месяц и 22 суток, сообщила пресс-служба суда.

Под домашним арестом Чекалин будет находиться до 26 ноября. Его обвинили в преступлении, связанном с выводом денег за рубеж. По данным пресс-службы, подсудимый проходит по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, Чекалин вместе с супругой мог вывести из страны более 250 миллионов рублей. По статье о валютных операциях им грозит до 10 лет колонии. Вместе с семейной парой фигурантом дела стал их бизнес-партнер Роман Вишня.