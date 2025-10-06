Муж Заворотнюк появился на публике с семьей

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна провела время в компании своего отчима Петра Чернышева, брата и младшей сестры. О совместном походе она рассказала в соцсетях и поделилась фотографиями с отдыха.

На фото Чернышев с улыбкой на лице позировал рядом со своей дочкой и мультипликационными персонажами.

«Было очень тепло, весело и душевно. Накатались, накричались», — написала под снимком Анна.

После смерти жены фигурист почти перестал появляться на публике. Участвовал только в тех мероприятиях, которые были связаны с его работой. При этом он очень часто навещал могилу супруги на Троекуровском кладбище. Она скончалась весной 2024 года.

В 2019 году стало известно, что у Заворотнюк обнаружили рак. В течение пяти лет она боролась с заболеванием. Самочувствие актрисы резко ухудшилось за две недели до смерти.