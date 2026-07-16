Муж певицы Булановой накопил долгов на 13 млн рублей

Долги на сумму почти 13 миллионов рублей накопил муж певицы Татьяны Булановой, бывший теннисист Валерий Руднев. Об этом со ссылкой на материалы судебных дел сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, основную сумму долга в 10,5 миллиона рублей составляют долги по кредитам. Остальные средства связаны со штрафами и иными взысканиями в пользу физических и юридических лиц.

Всего с 2022 года против Руднева завели 44 исполнительных производства, четыре из которых прекратили, потому что приставы не нашли имущество, которое можно продать и погасить долг.

Сейчас приставы разыскивают супруга певицы, чтобы провести принудительное взыскание долга, штрафов и исполнительского сбора.

В начале июля Татьяна Буланова объявила, что ее старший сын Александр Тагрин сделал предложение своей девушке и начал подготовку к свадьбе. Артистка отметила, что потенциальная невестка красивей, чем она. Когда именно ожидается торжественное событие, Буланова не уточнила.