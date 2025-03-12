Муж Насти Ивлеевой едва не расплакался на камеру

На телеканале «Россия — Культура» вышел специальный выпуск программы «Правила жизни» в честь бывшего ведущего, художника и дизайнера Алексея Бегак. Его сын, а по совместительству муж блогера Насти Ивлеевой Филипп Бегак поделился воспоминаниями об отце. Запись программы появилась на сайте телеканала.

«Воспоминания об ушедших у некоторых вызывают слезы, у некоторых — улыбку. У меня лично, конечно, это всегда улыбка», — сказал он, едва сдерживая чувства.

Бегак-младший, обычно не склонный делиться личным с публикой, рассказал о семье. Он сравнил себя с отцом — очень дисциплинированным человеком, который часами готовился к каждой программе и тщательно подбирал фразы. Себя Филипп назвал спонтанным и любознательным, пожаловался на память и отсутствие музыкального слуха.

Бракосочетание телеведущего, родственника Михалковых и Кончаловских, со скандальным блогером стало большой неожиданностью. До Ивлеевой Бегак был женат дважды.