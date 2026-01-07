Муж Брижит Бардо назвал причину ее смерти
Paris Match: рак стал причиной смерти актрисы Брижит Бардо
Французская актриса Брижит Бардо скончалась от рака. Об этом сообщил ее супруг Бернар Д’Ормаль журналу Paris Match.
По информации издания, ослабленная после двух операций по лечению рака и страдающая от болей в спине, Бардо утратила интерес к жизни.
«За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза — в моменты физического страдания она говорила, что ей все надоело», — сказал Д’Ормаль.
В октябре издание Nice-Matin сообщило, что актриса три недели провела в частной больнице в Тулоне, где ей сделали операцию из-за серьезного заболевания. Подробности о диагнозе не раскрывались. В ноябре Бардо снова попала в больницу.
Последние недели жизни актриса провела в своем доме в Сен-Тропе, рядом с мужем и любимыми питомцами. Брижит Бардо скончалась 28 декабря 2025-го на 92-м году жизни.
Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Отец владел фабрикой, мать была художницей. В 1952-м Бардо дебютировала в кино в комедии «Нормандская дыра». Через четыре года, сыграв главную роль в мелодраме Роже Вадима «И Бог создал женщину», она стала звездой мирового масштаба.
Среди других известных фильмов с ее участием — «Бабетта идет на войну» (1959), «Истина» (1961) и «Вива, Мария!» (1965). В 1966-м Бардо впервые появилась в Голливуде в фильме «Милая Брижит» с Джимми Стюартом в главной роли.
За свою почти двадцатилетнюю карьеру Бардо сыграла более чем в 50 фильмах и записала свыше 70 песен. В большинстве своих работ она воплощала образы роковых красавиц и соблазнительниц.
Церемония прощания с Брижит Бардо состоится 7 января в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Сен-Тропе. Похоронят ее на местном кладбище.