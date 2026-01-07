Муж Брижит Бардо назвал причину ее смерти

Французская актриса Брижит Бардо скончалась от рака. Об этом сообщил ее супруг Бернар Д’Ормаль журналу Paris Match .

По информации издания, ослабленная после двух операций по лечению рака и страдающая от болей в спине, Бардо утратила интерес к жизни.

«За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза — в моменты физического страдания она говорила, что ей все надоело», — сказал Д’Ормаль.

В октябре издание Nice-Matin сообщило, что актриса три недели провела в частной больнице в Тулоне, где ей сделали операцию из-за серьезного заболевания. Подробности о диагнозе не раскрывались. В ноябре Бардо снова попала в больницу.

Последние недели жизни актриса провела в своем доме в Сен-Тропе, рядом с мужем и любимыми питомцами. Брижит Бардо скончалась 28 декабря 2025-го на 92-м году жизни.

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Отец владел фабрикой, мать была художницей. В 1952-м Бардо дебютировала в кино в комедии «Нормандская дыра». Через четыре года, сыграв главную роль в мелодраме Роже Вадима «И Бог создал женщину», она стала звездой мирового масштаба.

Среди других известных фильмов с ее участием — «Бабетта идет на войну» (1959), «Истина» (1961) и «Вива, Мария!» (1965). В 1966-м Бардо впервые появилась в Голливуде в фильме «Милая Брижит» с Джимми Стюартом в главной роли.

За свою почти двадцатилетнюю карьеру Бардо сыграла более чем в 50 фильмах и записала свыше 70 песен. В большинстве своих работ она воплощала образы роковых красавиц и соблазнительниц.

Церемония прощания с Брижит Бардо состоится 7 января в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Сен-Тропе. Похоронят ее на местном кладбище.