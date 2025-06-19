Муцениеце и Дранга определились с датой свадьбы

Бывшая жена Павла Прилучного Муцениеце выйдет замуж во второй раз этим летом

Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга определились с датой свадьбы. Торжество должно состояться летом, сообщил изданию Woman.ru продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, место проведения мероприятия пока держат в секрете.

«Ходят слухи, что хотят провести церемонию за границей, а после все пройдет официально в Москве для друзей», — сказал Дворцов.

Продюсер отметил, что Муцениеце намерена сыграть свадьбу до родов. При этом есть слухи, что она ждет ребенка не от Дранги, а бизнесмена Сулеймана Керимова.

«Роман с Дрангой — пиар-ход: если свадьба состоится, стороны могут подписать брачный договор и ничем не рискуют», — заявил он.

Для Муцениеце брак с Дрангой станет вторым. В 2011 году она вышла замуж за актера Павла Прилучного, а в 2020-м пара рассталась. У них осталось двое детей — дочь Мия и сын Тимофей.