Мусульмане в США призвали расследовать снятие Нурмагомедова с рейса

Организация по защите прав мусульман потребовала у руководства авиакомпании Frontier Airlines как можно быстрее обнародовать результаты расследования снятия Хабиба Нурмагомедова с самолета США. Об этом сообщили в пресс-службе Совета по американо-исламским отношениям (CAIR).

«Мы призываем Frontier Airlines быстро и прозрачно расследовать действия своего экипажа, чтобы выяснить, что произошло на этом рейсе и почему со спортсменом и защитником мусульман Хабибом Нурмагомедовым так обошлись», — заявил национальный исполнительный директор CAIR Нихад Авад.

Общественники считают, что бывший чемпион UFC вел себя спокойно и не грубил экипажу. В CAIR рассматривают в случившемся «случай расового и религиозного профилирования» в отношении мусульманина.

Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса американской авиакомпании из-за конфликта с бортпроводницей. Девушка посчитала, что его уровень английского языка недостаточно высок для того, чтобы спортсмен мог сидеть у аварийного выхода. Боец UFC объяснил, что подошедшая к нему стюардесса «была очень груба с самого начала».

По его словам, он прекрасно понял ее речь на английском языке, однако бортпроводница продолжала настаивать на своем — требовала, чтобы Нурмагомедов сменил место.