Мучает вопрос. Малышева на прощании с Пимановым рассказала, за что себя ругает
Елена Малышева выразила сожаление, что не обследовала Алексея Пиманова
Телеведущая Елена Малышева призналась, что сожалеет о том, что ни разу не обследовала своего коллегу Алексея Пиманова. Об этом сообщило издание Starhit.
«Все эти дни меня мучает вопрос: почему, работая с ним бок о бок, я ни разу не обследовала его. Я предлагала ему это, а он отшучивался», — призналась она.
Телеведущая назвала Пиманова человеком, который любил жизнь и жил ярко. Малышева познакомилась с Пимановым в 1997 году во время работы над пилотным выпуском программы «Здоровье». Именно он тогда дал ей важный жизненный совет — всегда оставаться порядочным человеком.
Телеведущая подчеркнула, что на протяжении многих лет Пиманов был человеком редкой честности, достоинства и надежности, к которому можно было обратиться в любое время — он всегда приходил на помощь.
Церемония прощания с журналистом прошла на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с Пимановым пришли коллеги, друзья и близкие.