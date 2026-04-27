Мучает вопрос. Малышева на прощании с Пимановым рассказала, за что себя ругает

Телеведущая Елена Малышева призналась, что сожалеет о том, что ни разу не обследовала своего коллегу Алексея Пиманова. Об этом сообщило издание Starhit .

«Все эти дни меня мучает вопрос: почему, работая с ним бок о бок, я ни разу не обследовала его. Я предлагала ему это, а он отшучивался», — призналась она.

Телеведущая назвала Пиманова человеком, который любил жизнь и жил ярко. Малышева познакомилась с Пимановым в 1997 году во время работы над пилотным выпуском программы «Здоровье». Именно он тогда дал ей важный жизненный совет — всегда оставаться порядочным человеком.

Телеведущая подчеркнула, что на протяжении многих лет Пиманов был человеком редкой честности, достоинства и надежности, к которому можно было обратиться в любое время — он всегда приходил на помощь.

Церемония прощания с журналистом прошла на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с Пимановым пришли коллеги, друзья и близкие.