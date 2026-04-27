27 апреля 2026 14:29 Розы под снегом: в Москве простились с Алексеем Пимановым В Москве простились с телеведущим Алексеем Пимановым

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с телеведущим Алексеем Пимановым. Память журналиста почтили его коллеги, друзья и близкие. Кто посетил траурное мероприятие — в материале 360.ru.

Прощание с Алексеем Пимановым в Москве Церемония прощания с Пимановым началась 27 апреля в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Проводить журналиста в последний путь пришли его близкие, поклонники, коллеги и друзья. Венки прислали президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампред правительства Дмитрий Чернышенко, глава Минобороны Андрей Белоусов, Кремлевский дворец, коллектив Первого канала и другие медиахолдинги. Многие пришли на церемонию прощания с букетами цветов, в основном — c красными розами.

Кто пришел на церемонию прощания с Пимановым Желающие попрощаться с телеведущим начали собираться у Большого траурного зала около 11:20. Близкие пришли, несмотря на обрушившийся на столицу снегопад. Одним из первых на церемонии заметили генерал-лейтенанта, руководителя отдела информации и массовых коммуникаций Минобороны Игоря Конашенкова. Также траурное мероприятие посетили ведущие Леонид Якубович и Елена Малышева, певец Александр Маршал, депутат Вячеслав Фетисов, композитор Виктор Дробыш и другие.

В траурном зале состоялась гражданская панихида, с речью выступил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Ты замечательный человек, высокий профессионал, отличный отец и настоящий друг. Вечная память. Константин Эрнст

Попрощаться с телеведущим приехали губернатор Московской области Андрей Воробьев, предприниматель Роман Ротенберг и актер Эдуард Радзюкевич. Малышева напомнила, что познакомилась с Пимановым еще в 1997 году, на съемках первого выпуска программы «Здоровье». «С 97 года мы вместе идем по жизни. Мы вместе запускали программу „Жить здорово“, и с ним действительно было так. Достоинство, невероятная честность. Этих качеств во многих нет, а в нем были. Ему можно было позвонить в любое время суток», — поделилась телеведущая.

Она добавила, что Пиманов был спортсменом и любил жизнь.

Леша жил ненасытно, я хочу верить, что есть загробная жизнь и там его светлая душа будет счастлива. Желаю близким, родным и друзьям достойно прожить свои жизни. Светлая-светлая память, Леша. Елена Малышева

Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев назвал коллегу настоящим человеком, а Дробыш назвал смерть Пиманова огромной утратой. «Человек, на которого мы все равнялись. Мне посчастливилось с ним работать. Нам всем будет его очень сильно не хватать», — подчеркнул продюсер. Всего на церемонию прибыли около тысячи скорбящих, сообщил «Абзац». В зал прощания пустили только близких родственников и друзей покойного.

Церемония завершилась около 13:09, присутствующие возложили цветы. Вдова ведущего Ольга Погодина не сдержала слез. «Если бы кто-то мог даже в кошмарном сне предположить, что получится так, то я бы все равно выбрала именно тебя», — сказала актриса. Пиманов умер на 65-м году жизни после острого инфаркта. Журналист посвятил медиаиндустрии десятки лет, он был автором и ведущим программы «Человек и закон» на Первом канале, а также президентом медиахолдинга «Красная звезда». Могила журналиста — на звездном 21-м участке рядом с актерами Всеволодом Шиловским, Геннадием Юхтиным, музыкантом Вячеславом Добрыниным, режиссером Борисом Грачевским и телеведущим Юрием Николаевым.