MrBeast признался в почти полной слепоте правого глаза

Блогер MrBeast рассказал, что практически ничего не видит правым глазом

Популярный YouTube-блогер MrBeast (Джеймс Дональдсон) рассказал о проблемах со зрением. В X он пояснил, что почти не видит правым глазом.

«Я практически слеп на правый глаз», — признался блогер.

Поводом стал вирусный пост в соцсети: пользователь выложил фото блогера и заметил, что тот будто «не улыбается глазами». Дональдсон ответил, что не может контролировать свой взгляд.

По его словам, даже с контактными линзами ему приходится прищуриваться, чтобы лучше видеть. Из-за этого глаза могут выглядеть необычно. После объяснения автор публикации извинился, а пользователи раскритиковали его за бестактность.

В мае газета The Guardian сообщала, что власти Мексики потребовали компенсацию от продюсерской компании MrBeast за использование изображений древних городов майя в рекламе его шоколадных батончиков.