На известного ютубера MrBeast ополчились за рекламу закусок на фоне пирамид

Мексиканские власти попросили у компании, которая занимается продюсированием YouTube-звезды MrBeast, компенсацию за использование изображений древних городов майя в рекламе его шоколадных батончиков. Об этом сообщила газета The Guardian .

Причиной послужил видеоматериал «Я исследовал древние храмы возрастом 2000 лет», опубликованный несколькими днями ранее и набравший 60 миллионов просмотров. В этом видео автор с 395 миллионами подписчиков посещает такие объекты всемирного наследия, как Калакмуль и Чичен-Ица. В том числе он попадает в зоны, закрытые для обычных туристов и местных жителей.

«Я не могу поверить, что правительство позволяет нам это делать», — заявил MrBeast в одном из эпизодов.

При этом блогер показывал снеки своего бренда, называя шоколад «одобренным майя».

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум попросила разъяснить условия предоставления доступа ютуберу. Национальный институт антропологии и истории Мексики остался недоволен продюсерской компанией Full Circle Media. В своем обращении институт подчеркнул, что использование культурного наследия в коммерческих целях без разрешения недопустимо.

Ранее мексиканскую бьюти-блогера Валерию Маркес застрелили во время трансляции в TikTok. Модель вела стрим из своего салона красоты. Она показывала зрителям игрушечного поросенка. Внезапно в салон вошел мужчина и выстрелил в девушку. Она погибла на месте. Убийца выключил трансляцию, но его лицо попало в объектив камеры.