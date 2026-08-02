Mr. Credo вышел на сцену впервые за восемь лет

Звезда девяностых и нулевых Mr. Credo впервые за восемь лет появился на сцене, выступив в одном из московских клубов. Кадры его концерта разлетелись по соцсетям.

Александр Махонин (настоящее имя артиста) предстал перед поклонниками в фирменной куфии, белоснежном наряде и черных очках.

Певец исполнил свои главные хиты, в том числе легендарную композицию «Медляк». На этой песне на сцене к нему присоединилась Олеся Слукина, чей голос звучал в припеве.

Ранее стало известно, что Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД. Общая сумма его задолженности, которая копилась еще с 2003 года, превысила 30 тысяч рублей.