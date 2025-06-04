Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД

Популярный в 90-х российский певец Александр Махонин, известный под псевдонимом Mr. Credo, накопил 27 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы и базу данных судебных приставов.

Штрафы за Mr. Credo копились с конца 2023 года — на 30, 60 и 180 рублей. Кроме того, музыкант должен оплатить две государственные пошлины на сумму около 3300 рублей, в том числе исполнительские сборы и иные денежные штрафы за административные правонарушения на сумму 1600 рублей, уточнил RT.

Общая сумма задолженности Mr. Credo составляет 30 тысяч 566 рублей, отметило издание Ura.ru.

Ранее стало известно, что Бедроса Киркорова могут посадить в изолятор на 15 суток за неуплату штрафов ГИБДД. Против 92-летнего водителя завели административное дело. Теперь Киркорову-старшему грозит новый штраф в двойном размере или арест.