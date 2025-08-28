«Можно флиртовать». Ани Лорак раскрыла секрет крепкого брака

Ани Лорак рассказала, почему флирт полезен для брака

Замуж нужно выходить только по любви, а продлить отношения между мужем и женой поможет простой человеческий флирт. Секретами семейной жизни с Super.ru поделилась певица Ани Лорак.

«В браке должна быть взаимная любовь. Если есть любовь, то все трудности можно победить», — отметила она.

По мнению Лорак, если выбирать избранника из-за денег или жилплощади, то потом будет тяжело договариваться.

Кроме того, в семье важно флиртовать друг с другом, приглашать на свидания в рестораны.

Представительницам прекрасного пола певица посоветовала любить себя, тогда мужчины будут их ценить и относиться соответствующе.

В марте Ани Лорак тайно вышла замуж второй раз. Новым супругом 46-летней артистки стал испанский тренер по йоге Исаак Виджраку.

Церемония проходила на Мальдивах в приватной обстановке без родственников и друзей.