«Исполнение мечты». Ани Лорак тайно вышла замуж за испанского инструктора по йоге

О тайной свадьбе звезды российского шоу-бизнеса и тренера по йоге стало известно спустя почти месяц после торжества — церемония прошла на Мальдивах в День всех влюбленных, 14 февраля. Пара решила отметить это событие без родственников и друзей, в приватной обстановке только для двоих.

«Я мечтала об этом, но не думала, что это может быть так сказочно. Я просто как-то сказала, что хотела бы выйти замуж на Мальдивах. Я всегда видела эту картинку, всегда представляла себе, но это было что-то из области мечта никогда не случается. <… > Исполнение мечты девочки, которая загадала любовь, прекрасного жениха, который ее будет боготворить и носить на руках, красивое платье», — поделилась Ани Лорак.

Молодожены рассказали, что официально зарегистрировали отношения еще в прошлом году, осенью 2024 года, на острове Майорка в Испании. Об этом событии, как и о церемонии на Мальдивах, пара решила не сообщать публике. Лорак подчеркнула, что после первого брака, когда на ее свадьбу было приглашено более 200 гостей, она больше не планировала устраивать пышных торжеств, а хотела в уединенной обстановке насладиться событием.

Предложение руки и сердца от возлюбленного Ани Лорак получила в прошлом году. Тогда Виджраку публиковал видео, на котором он встал на одно колено и вручил Лорак коробочку с кольцом, предложив ей стать его супругой.