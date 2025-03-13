«Исполнение мечты». Ани Лорак тайно вышла замуж за испанского инструктора по йоге
Ани Лорак тайно вышла замуж за испанского инструктора по йоге
Певица Ани Лорак второй раз вышла замуж. Новым супругом 46-летней артистки стал испанец Исаак Виджраку. Эксклюзивными фотографиями и впечатлениями от церемонии бракосочетания молодожены поделились с журналом «ОК!».
О тайной свадьбе звезды российского шоу-бизнеса и тренера по йоге стало известно спустя почти месяц после торжества — церемония прошла на Мальдивах в День всех влюбленных, 14 февраля. Пара решила отметить это событие без родственников и друзей, в приватной обстановке только для двоих.
«Я мечтала об этом, но не думала, что это может быть так сказочно. Я просто как-то сказала, что хотела бы выйти замуж на Мальдивах. Я всегда видела эту картинку, всегда представляла себе, но это было что-то из области мечта никогда не случается. <… > Исполнение мечты девочки, которая загадала любовь, прекрасного жениха, который ее будет боготворить и носить на руках, красивое платье», — поделилась Ани Лорак.
Молодожены рассказали, что официально зарегистрировали отношения еще в прошлом году, осенью 2024 года, на острове Майорка в Испании. Об этом событии, как и о церемонии на Мальдивах, пара решила не сообщать публике. Лорак подчеркнула, что после первого брака, когда на ее свадьбу было приглашено более 200 гостей, она больше не планировала устраивать пышных торжеств, а хотела в уединенной обстановке насладиться событием.
Предложение руки и сердца от возлюбленного Ани Лорак получила в прошлом году. Тогда Виджраку публиковал видео, на котором он встал на одно колено и вручил Лорак коробочку с кольцом, предложив ей стать его супругой.