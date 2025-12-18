Долина отказалась показать справку из психдиспансера

Певица Лариса Долина отказалась предоставить справку их психоневрологического диспансера во время продажи квартиры. Об этом рассказала адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

«На предварительном судебном заседании я заявила ходатайство об истребовании из диспансера справки, на что адвокат Долиной передала ее просьбу не истребовать, потому что она заявляет, что на учете не состоит», — сказала юрист.

По словам Свириденко, певица оправдывала это своим статусом народной артистки. Кроме того, Долина настаивала на оплате именно наличными, хотя Лурье хотела оформить сделку через банк.

Адвокат отметила, что во время обсуждения предварительного договора артистка говорила, что планирует потратить вырученные за жилье деньги на покупку более просторной квартиры.

Ранее Свириденко призналась, что после вынесения решения Верховным судом она впервые за 35 лет работы расплакалась, не сдержав эмоций и радости от победы.