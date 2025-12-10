Экс-супруг назвал Долину монстром: как интервью о сексе и обжорстве все поставило на места

Вокруг певицы Ларисы Долиной разгорелся громкий скандал — вся страна обсуждает дело с ее спорной квартирой. Большинство россиян раскритиковали артистку за то, что она отсудила жилье у матери-одиночки. Для многих поведение звезды в этой сложной ситуации было шокирующим. В соцсетях признаются, что не предполагали, что она может так вести себя. Параллельно с этим пользователи начали припоминать певице и другие, мягко говоря, спорные ситуации и конфликты. Всплыло и старое, очень жесткое интервью первого мужа Долиной Анатолия Миончинского, который прошел с ней путь от нищеты до первых гонораров.

«Не женщина, а какой-то монстр»

Джазовый композитор Миончинский впервые увидел Долину в 70-е годы. Их история любви началась не с восхищения, а отвращения.

«На сцене — огромное, неуклюжее существо. Не женщина, а какой-то монстр. Я подошел к Кролу и спросил: „Что это такое? Откуда это чудовище?“» — вспоминал бывший муж певицы в интервью «Экспресс-газете».

Музыканта в 17-летней девушке заинтересовала далеко не красота и не голос, а нечто иное.

«Это была первобытная, животная вульгарность. Полное отсутствие комплексов и наглая уверенность в себе. Она не стеснялась своего веса, ходила в декольте до пупа, громко ржала и чавкала за столом», — поделился Анатолий.

Он добавил, что Долина вела себя как королева, хотя была никем — эта наглость его и сразила.