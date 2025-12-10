Экс-супруг назвал Долину монстром: как интервью о сексе и обжорстве все поставило на места
Вокруг певицы Ларисы Долиной разгорелся громкий скандал — вся страна обсуждает дело с ее спорной квартирой. Большинство россиян раскритиковали артистку за то, что она отсудила жилье у матери-одиночки. Для многих поведение звезды в этой сложной ситуации было шокирующим. В соцсетях признаются, что не предполагали, что она может так вести себя. Параллельно с этим пользователи начали припоминать певице и другие, мягко говоря, спорные ситуации и конфликты. Всплыло и старое, очень жесткое интервью первого мужа Долиной Анатолия Миончинского, который прошел с ней путь от нищеты до первых гонораров.
«Не женщина, а какой-то монстр»
Джазовый композитор Миончинский впервые увидел Долину в 70-е годы. Их история любви началась не с восхищения, а отвращения.
«На сцене — огромное, неуклюжее существо. Не женщина, а какой-то монстр. Я подошел к Кролу и спросил: „Что это такое? Откуда это чудовище?“» — вспоминал бывший муж певицы в интервью «Экспресс-газете».
Музыканта в 17-летней девушке заинтересовала далеко не красота и не голос, а нечто иное.
«Это была первобытная, животная вульгарность. Полное отсутствие комплексов и наглая уверенность в себе. Она не стеснялась своего веса, ходила в декольте до пупа, громко ржала и чавкала за столом», — поделился Анатолий.
Он добавил, что Долина вела себя как королева, хотя была никем — эта наглость его и сразила.
Карьера любой ценой
Самыми шокирующими стали откровения Миончинского о моральном облике молодой Ларисы. По его словам, ее путь к сцене лежал через постель. В 16 лет Долина уехала в Ереван — тогда она становилась солисткой престижного Государственного эстрадного оркестра Армении под управлением звезды Константина Орбеляна.
Чтобы закрепиться в коллективе, все солистки обязаны были пройти через кабинет руководителя. Лариска — не исключение. Она бывала у Орбеляна не один и не два раза. И никогда этого не скрывала, рассказывала мне сама, хвасталась.
Анатолий Миончинский
Бывший муж отметил, что певица вела себя более чем раскрепощенно.
«А потом она поспала почти со всем оркестром. С саксофонистами, ударниками… Когда я, уже будучи ее мужем, в шутку спросил: „Ну, сколько их было?“, она отрезала: „Я счет потеряла“. Для нее это было нормой. Карьера любой ценой», — добавил он.
Брак на костях
Миянчинский признался, что никогда не любил Долину. Их союз пришлось строить на пепелище его личной жизни. В 1978 году от лейкоза умер восьмилетний сын композитора от первого брака. Отец ушел в тяжелый запой.
Помню, мы поехали с оркестром Крола на гастроли. В тот вечер мы с ним крепко выпили. Я был в стельку пьян, мое горе было моим единственным спутником. Наутро я просыпаюсь от странного чувства… В постели кто-то шевелится. Поднимаю одеяло… А там — она. Лариса. Господи, что я натворил.
Анатолий Миончинский
Вскоре Долина забеременела — так на свет появилась их дочь Ангелина.
Артистка годами строила из себя жертву, замученную мужем-пьяницей. Но последний заявил, что в их паре употреблял не только он. Долина с удовольствием поддерживала компанию — «уважала бутылочку».
После развода артистка получила путевку в Москву и сделала все, чтобы вычеркнуть Миончинского из жизни их общей дочери. Но свою карьеру Долина поставила выше ребенка.
«Сразу после нашего расставания она укатила в столицу, а маленькую Ангелину просто сбагрила своим родителям в Одессу. Воспитывали ее бабушка с дедушкой, а не она», — поделился композитор.
Долина и Миончинский прожили в браке семь лет. Экс-супруг описал портрет бывшей жены, который объясняет ее нынешнее поведение.
«Когда мы начали жить вместе, она была типичной девочкой с одесского привоза: вульгарная, громко чавкала за столом, ржала, а не смеялась. Ее лучшими подругами были фарцовщицы и валютные проститутки. Это ее круг, ее менталитет. Она из этой среды», — заключил музыкант.