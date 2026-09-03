Мошенники начали наживаться на похудевшей Марии Ароновой

Аронова рассказала о мошенниках, которые используют ее фото после похудения

Группа аферистов создала в социальных сетях фальшивую страницу Марии Ароновой. Они каким-то образом получили верификацию и начали зарабатывать деньги, рассказала артистка в беседе с Super.ru .

Злоумышленники запустили полноценный блог, где от лица знаменитости рекламируют диеты. Мошенники привлекли к странице тысячи подписчиков, которым теперь продают курсы о сбросе веса и биодобавки. По словам Ароновой, на этом преступники зарабатывают.

Прессе актриса призналась, что вообще не пользуется социальными сетями и не интересуется компьютерами в целом. Про странный аккаунт ей рассказали друзья около полутора лет назад — за все время остановить аферистов так и не удалось.

Юристы Ароновой направили обращение в прокуратуру. Фейковая страница на время исчезла, однако затем мошенники просто завели новую и тоже получили на нее верификацию от социальной сети.

Наживаться на имени звезды аферисты начали сразу после того, как она избавилась от 22 килограммов лишнего веса. Аронова начала худеть только в декабре 2025 года и добилась впечатляющих результатов. Артистка уверяет, что ради новой внешности ей пришлось согласиться на строгую диету.

Фейковые блоги звезд считаются распространенным инструментом сетевого мошенничества. Чаще всего аферисты поступают так же, как и в случае с Ароновой: создают клоны страниц популярных артистов, используют их реальные фото «до и после» или генерируют видео с помощью нейросетей.

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