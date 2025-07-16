Мошенник обманул Юрия Лозу в Москве

Певец и композитор Юрий Лоза стал жертвой мошенников, когда решил купить гаджет в интернете. Об этом артист сообщил на странице во «ВКонтакте».

Лоза объяснил, что решил приобрести к своему iPhone оригинальные беспроводные наушники. Знакомые заверили артиста, что у варианта от Apple лучше работает микрофон. В итоге музыкант нашел наушники на сайте объявлений.

«На следующий день заскочил к моему спецу, который их протестировал и сказал, что действительно все оригинальное, кроме самих наушников, эти — дешевая китайская подделка.», — написал Лоза.

Когда певец попытался связаться с продавцом, тот уже был недоступен. Лоза не планирует писать заявление в полицию. Однако он рассказал, как и где проходила сделка, чтобы его поклонники не столкнулись с этим мошенником.

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