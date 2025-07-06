Продюсер обманул мать 10-летней певицы, пообещав ей концерт в Кремле

Прикинувшийся продюсером аферист обманул мать 10-летней певицы, пообещав организовать выступление в Кремле для ее дочери. Женщина, не задумываясь, перевела ему 588 тысяч рублей. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

С матерью артистки связался некий Данила Ш. Мужчина сказал, что может помочь организовать выступление на фестивале в Кремле, а также пообещал ее дочери официальное письмо от известной певицы Шакиры.

Он показал женщине поддельные документы от организаторов, тем самым заполучив доверие. Не долго думая, она перечислила мошеннику деньги для оплаты билетов и проживания. Выступление сорвалось, аферист пообещал вернуть деньги, но так и не сделал этого.

Возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет связи подозреваемого с медиаиндустрией и выясняет его причастность к другим преступлениям такого рода.

Ранее жительница Нижнего Новгорода стала жертвой обмана при попытке купить туристическую путевку. Через мессенджер ей предложили оплатить поездку, однако после перевода, ее «менеджер» перестал выходить на связь.