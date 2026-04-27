Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения блогеру Портнягину
Московский городской суд оставил без изменений меру пресечения блогеру и предпринимателю Дмитрию Портнягину по уголовному делу о легализации денежных средств. Об этом сообщили в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
Сегодня, 27 апреля апелляционная инстанция рассмотрела жалобу защиты на решение Тверского районного суда Москвы, ранее продлившего Портнягину меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Адвокаты просили отменить установленные ограничения, в том числе запрет на использование интернета. По итогам заседания Мосгорсуд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.
В ноябре Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело Портнягина. Вместе с бизнес-партнером Алексеем Николаевым его обвиняют в легализации почти 64 миллионов рублей, полученных преступным путем.