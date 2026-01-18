Моргенштерн отметил год жизни без наркотиков и алкоголя

Перешедший на здоровый образ жизни после пяти месяцев в рехабе рэпер Алишер Моргенштерн* объявил, что уже целый год не употребляет ни наркотики, ни алкоголь. Об этом артист написал в телеграм-канале .

Моргенштерн* подчеркнул, что в этот же день шесть лет назад вышел его самый популярный альбом «Легендарная пыль».

«Сегодня ровно год чистый. А еще в этот день вышла „Легендарная пыль“ шесть лет назад. Вот такое забавное совпадение», — написал артист.

О выходе из израильского рехаба Моргенштерн* объявил в мае прошлого года.

Рэпер признался, что сначала думал заехать только на месяц, чтобы «провести детокс», но задержался и признал причины своей зависимости. После этого он решил отказаться от алкоголя и наркотиков, которые сопровождали его много лет.

Музыкант добавил, что время в рехабе оказалось первым и самым важным шагом для возвращения в забытый мир трезвости.

*Признан в России иностранным агентом.