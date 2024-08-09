«Монстр, очень крутой». Кучера заступился за посетившего «голую вечеринку» Киркорова
Актер Кучера заявил, что посетивший голую вечеринку Киркоров просто ошибся
Народный артист Филипп Киркоров, который посетил «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой, просто ошибся. Таким мнением поделился актер и телеведущий Оскар Кучера с журналистами портала News.ru.
«Он — талантливейший дядька, просто монстр, очень крутой. Человек зашел не в ту дверь, не подумал», — сказал Кучера.
Он пояснил, что не хочет критиковать Киркорова, так как по-человечески любит и знаком с ним много лет.
Актер уверен, что все участники мероприятия Ивлеевой вынесут из этого для себя урок, а те, кто не осознают — попрощаются со сценой. Кучера также разделяет слова бойцов СВО о том, что не нужно к ним ехать отстирывать свое грязное белье, спецоперация — это не прачечная.
Телеведущий отметил, что ехать к военным нужно только по душевному порыву.
«Если ты хочешь отмыться от того, что натворил здесь, тогда бери автомат в руки и езжай, наверное, так позор свой смывают, а не концертом», — добавил Кучера.
Кучера также объяснил News.ru, что не держит обиду на певицу Аллу Пугачеву, которая назвала россиян «рабами и холопами». По словам актера, он никогда не принимал эти высказывания на свой счет.