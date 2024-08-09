«Монстр, очень крутой». Кучера заступился за посетившего «голую вечеринку» Киркорова

Народный артист Филипп Киркоров, который посетил «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой, просто ошибся. Таким мнением поделился актер и телеведущий Оскар Кучера с журналистами портала News.ru .

«Он — талантливейший дядька, просто монстр, очень крутой. Человек зашел не в ту дверь, не подумал», — сказал Кучера.

Он пояснил, что не хочет критиковать Киркорова, так как по-человечески любит и знаком с ним много лет.

Актер уверен, что все участники мероприятия Ивлеевой вынесут из этого для себя урок, а те, кто не осознают — попрощаются со сценой. Кучера также разделяет слова бойцов СВО о том, что не нужно к ним ехать отстирывать свое грязное белье, спецоперация — это не прачечная.

Телеведущий отметил, что ехать к военным нужно только по душевному порыву.

«Если ты хочешь отмыться от того, что натворил здесь, тогда бери автомат в руки и езжай, наверное, так позор свой смывают, а не концертом», — добавил Кучера.

Кучера также объяснил News.ru, что не держит обиду на певицу Аллу Пугачеву, которая назвала россиян «рабами и холопами». По словам актера, он никогда не принимал эти высказывания на свой счет.