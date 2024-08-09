«На это обижаться смешно». Кучера заявил, что ему не за что прощать Пугачеву

Актер Кучера заявил, что не обижается на слова Аллы Пугачевой о рабах и холопах

Телеведущий и актер Оскар Кучера заявил, что не обижается на слова певицы Аллы Пугачевой о «рабах и холопах», так как никогда не принимал их на свой счет. Своим мнением о Примадонне он поделился в беседе с изданием News.ru .

«Меня, как ее поклонника, сказанная ею грубость сильно задела, но я же не раб и не холоп, поэтому мне на это обижаться смешно», — сказал Кучера.

По мнению актера, с учетом статуса Примадонны певица не имеет права на такие высказывания. Он добавил, что всегда считал Пугачеву великой артисткой, но никаких надежд и иллюзий в отношении ее он никогда не питал.

Кучера также посоветовал певице думать наперед, прежде чем говорить грубые слова. Он также напомнил про высказывание бывшего мужа Пугачевой, певца Филиппа Киркорова, про «не ту дверь». Тогда артисту пришлось извиняться за присутствие на «почти голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.