Молодая невеста Лепса опубликовала горячее фото в прозрачной одежде

До этого стало известно, что Киба отправилась отдыхать в Турцию. Теперь девушка выкладывает фото с отдыха. На этот раз она позировала рядом с бассейном.

На ней был черный бюстгальтер от купальника и бежевые, почти прозрачные шорты, через которые просвечивали темные трусы. Она опустила голову вниз и прикрыла глаза рукой. Волосы Киба тоже решила спрятать — собрала в пучок.

Ранее модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала свои фото в микроблоге. Однако снимок мало волновал поклонников. Они обрушились на нее с критикой из-за скандала с разводом певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. По некоторым данным, именно Решетова увела супруга из семьи.

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