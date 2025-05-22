«Молюсь за тебя». Пугачева эмоционально обратилась к старшему внуку

Пугачева поздравила старшего внука с 34-летием и заверила, что молится за него

Певица Алла Пугачева эмоционально поздравила старшего внука Никиту Преснякова с 34-летием, отметив, что молится за него. Артистка прокомментировала пост музыканта в Instagram*, где он сообщил о праздновании дня рождения в Испании.

«С днем рождения, любимый Никитка. Молюсь за тебя», — написала Пугачева.

Пресняков опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он в ковбойской шляпе сидел верхом на лошади. Под кадром он написал, что хотел бы вернуться в прошлое и «снова все пройти», но может и поменял бы кое-что. Артист уверен, что впереди у него еще много «захватывающих приключений».

Кристина Орбкайте тоже поздравила сына, написав, что любит его. Никита ей ответил, что это взаимно.

Внук Пугачевой отметил день рождения без своих родственников. Пугачева сейчас живет на Кипре, Орбакайте же находится в Швейцарии.

Звездный наследник третий год уже живет в США вместе с супругой Аленой Красновой. Пресняков занимается музыкальными проектами и видеомонтажом, а также дает небольшие концерты.

Ранее Пугачева опубликовала на 9 Мая фотографию Вечного огня и подписала ее словами из своей песни «Скупимся на любовь». Пользователи Сети написали, что россияне празднуют День Победы, но артистки давно с ними нет.

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