«Молимся за ее выздоровление». Олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию

Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина оказалась в реанимации

Фото: РИА «Новости»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина попала в реанимацию после перенесенного инсульта. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин.

«Другой информацией я не располагаю пока, врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают. Раиса Петровна находится в сознании. Молимся за ее выздоровление», — сказал Собянин.

Сметаниной 72 года. Она является обладательницей пяти серебряных и одной бронзовой медали Олимпийских игр. На чемпионатах мира Сметанина завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Одна из самых успешных лыжниц в истории. Она стала первой спортсменкой, завоевавшей 10 медалей на зимних Олимпийских играх.

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