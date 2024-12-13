Неизлечимую болезнь легких выявили у Галины Польских

По его данным, в ноябре актриса прошла обследование в Боткинской больнице. Польских пожаловалась на затрудненное дыхание и боли в грудной клетке. Врачи выявили серьезные изменения в ее легких и диагностировали пневмофиброз. Болезнь могла развиться после перенесенной пневмонии.

Фиброз легких дает сильную нагрузку на сердце, иммунитет и сосуды. Заболевание грозит инвалидностью.

В прошлом году пошли слухи о госпитализации Польских из-за проблем с сердцем и давлением. Однако артистка опровергла эти сообщения и заявила, что госпитализация носит плановый характер. По словам актрисы, она следит за здоровьем и регулярно наблюдается у врачей.

Польских известна ролями в фильмах «Дикая собака динго», «По семейным обстоятельствам» и «Я шагаю по Москве». Год назад вышла кинолента с ее участием в главной роли «Елки-10».