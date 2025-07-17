«Моя девочка уходит». Бузова сообщила печальную новость

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала об ухудшении здоровья ее любимой собаки. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

Бузова сообщила, что жизнь ее любимицы — йоркширского терьера по кличке Ева, в опасности. Болезнь началась из-за высокого уровня сахара в крови. Состояние собаки критическое: питомец ослеп.

«Вчера серьезно ухудшилось состояние моей бусинки. Мы сразу отвезли ее в стационар, и прямо сейчас она там под наблюдением врачей борется за жизнь», — написала телеведущая.

Она добавила, что прогнозы врачей неутешительны.

«Все мне говорят, мол, готовься потихоньку, а я не понимаю, как можно быть к этому готовой», — заключила Бузова.

Ранее певец Филипп Киркоров облизал палец Бузовой на концерте Димы Билана.