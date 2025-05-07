«Мой друг». Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Киркоровым

Люся Чеботина развеяла слухи о том, что Киркоров ее продюсирует и у них роман

Певица Люся Чеботина опровергла слухи о том, что Филипп Киркоров ее продюсирует. Артистка написала о сотрудничестве с артистом на своей странице в Instagram*.

«Филипп мой друг, с которым я имею честь общаться, вдохновляться им, черпать у него знания и опыт. Но он не является моим продюсером», — написала певица.

По ее словам, если бы у нее появился шанс представлять Россию на международном конкурсе, то именно Киркоров стал первым человеком, к которому она бы обратилась за советом. Чеботина отметила, что у певца огромный опыт в таких вопросах.

Артистка также прокомментировала слухи о якобы имеющемся у нее богатом любовнике-покровителе. По ее словам, она не встречается «ни с каким женатым дедушкой» и в целом у нее нет спонсора.

Чеботина заявила, что она является «селф-мейд артистом», так как вложила в развитие себя собственные деньги. Она сама пишет песни, придумывает сценарии к своим клипам и номера на шоу и премии.

Ранее Чеботина рассказала, что восстанавливает силы после концертов, когда остается одна дома, причем в тишине и без телефона.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.