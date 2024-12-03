Певица Люся Чеботина заявила, что отдых дома в тишине помогает ей восстановиться после концертов

Певица Люся Чеботина дала интервью сайту « 7Дней.ru ». В ходе беседы она рассказала, какой способ ей помогает восстановить силы после концертов.

Артистка сравнила активность во время выступлений с фитнесом, при котором за человеком наблюдают тысячи зрителей. После мероприятий, добавила звезда, наступает как физическая, так и эмоциональная усталость.

«Поэтому самый лучший отдых для меня — остаться дома одной в тишине, без телефона. Возможно, посмотреть какой-то фильм или сериал, почитать что-то интересное на просторах интернета», — пояснила знаменитость.

Исполнительница хита «Солнце Монако» призналась, что в такие моменты запрещает себе посещать страницы в социальных сетях и впитывать ненужную информацию, добавил сайт KP.RU.