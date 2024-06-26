«Могу позволить». Звезда «Папиных дочек» объяснила, почему считает свой брак удачным

Мельникова назвала свой брак с Набатовым удачным, потому что у него есть дача

Актриса Дарья Мельникова, известная по роли в сериале «Папины дочки», рассказала поклонникам о счастливой брачной жизни. Счастьем звезда поделилась в Instagram*.

Все началось с того, что блондинка показала фанатам фото с дачи. Артистке понравилась сельская жизнь, она отдыхала, загорала, собирала ягоды и цветы. Звезда призналась, что смогла себе это позволить благодаря своему мужу — 34-летнему актеру Роману Набатову.

«Почему я могу себе это позволить? <…> Потому что я удачно вышла замуж. За москвича с дачей», — заявила она.

Брак с Набатовым артистка заключила тайно. Помимо этого, она успела родить от него ребенка. Уже после того, как все произошло, Мельникова ошарашила поклонников в соцсетях неожиданными новостями.

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