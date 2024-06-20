Звезда «Папиных дочек» тайно вышла замуж и родила ребенка

Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова тайно вышла замуж и родила ребенка

Актриса из сериала «Папины дочки» и бывшая жена Артура Смольянинова* Дарья Мельникова тайно вышла замуж и родила ребенка. Об этом она сама сообщила в Instagram**.

Мельникова выложила видео, в котором рассказала о тайной свадьбе с актером Романом Набатовым. В конце ролика она показала кадр с новорожденным ребенком на руках.

Об отношениях с Набатовым Мельникова сообщила в апреле. Актриса также разместила в соцсетях ролик с возлюбленным.

«Мы: решили быть вместе до седых волос. Рома: поседел на первом году семейной жизни», — пошутила она.

Роман Набатов — выпускник ГИТИС. Участник проектов «Краткий курс счастливой жизни», «Счастливы вместе» и «Зови меня мамой».

Ранее Мельникова была замужем за другим популярным российским актером Артутом Смольяниновым*. У пары родилось двое сыновей, но в 2021 году молодые люди решили развестись.

* Признан иноагентом на территории России.

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