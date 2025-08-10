Могла изменить ход истории. Эмма Томпсон рассказала, как отвергла Трампа

Актриса Томпсон заявила, что в 1998 году отказалась идти на свидание с Трампом

Британская актриса Эмма Томпсон призналась, что в 1998 году отказалась пойти на свидание с Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета The Telegraph .

По словам артистки, во время съемок фильма «Основные цвета» будущий американский президент предложил ей сходить на свидание.

В тот же день суд официально расторг ее брак с актером Кеннетом Браном. После этого случая Томпсон предположила, что у Трампа есть «люди, которые ищут подходящих партнеров» для него.

«Я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом, и тогда мне было бы что рассказать. Я могла бы изменить ход американской истории», — с иронией отметила актриса.

