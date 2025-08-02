«Что она сделала с лицом?» Фанатов неприятно поразил новый образ Дженны Ортеги

Исполнительница главной роли в сериале «Уэнздей» Дженна Ортега шокировала фанатов своей обновленной внешностью, появившись на красной ковровой дорожке в Лондоне. Об этом сообщило издание StarHit .

В британской столице прошла премьера второго сезона сериала Тима Бертона. Ортега вышла на дорожку в облегающем бежевом платье, похожем на сброшенную змеиную кожу, и со шнуровкой на спине. Но публику удивил не ее наряд, а внешность.

Фанатов шокировали даже не обесцвеченные брови актрисы, а само лицо, которое сильно уменьшилось. Щеки как будто впали, подбородок удлинился. Пользователи Сети предположили, что Ортега могла удалить себе коми Биша (жировые капсулы в области щек). Эта пластическая операция сейчас очень популярна среди голливудских знаменитостей.

Некоторые фанаты обвинили Ортегу в том, что она изменила свою миловидную внешность и стала выглядеть старше.

«„Что она сделала со своим лицом? Ей будто 40 лет“; „Зачем себя изуродовала?“; „Что ты с собой сделала? Ты же была такой красивой!“ — раскритиковали они обновленную внешность актрисы.

Среди пользователей нашлись и те, кто встал на ее защиту. По их словам, дело может быть в макияже, применении ИИ-фильтров или даже в резком освещении.

Ранее врач-косметолог и гендиректор Центра косметологии и эстетики Ballirano Татьяна Баллирано предостерегала девушек от удаления комков Биша. По ее словам, эффект худого лица продлится пару лет, а потом оно приобретет изможденный вид.