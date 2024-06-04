Забросавшего храм коктейлями Молотова тюменца задержали

МВД сообщило о задержании мужчины, который пытался поджечь храм в Тюмени

В Тюмени мужчина пытался поджечь храм на улице Республики. За несколько часов полицейским удалось вычислить хулигана и задержать, сообщило УМВД России по Тюменской области .

«Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний местный житель. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — сообщила пресс-служба.

Вечером 3 июня тюменец забросал фасад храма Дмитрия Донского на улице Республики коктейлями Молотова, а потом скрылся на велосипеде. По информации Следкома, огонь быстро потушили, никто не пострадал. Возбудили два уголовных дела по статьям 214 УК России «Вандализм» и 167 УК России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Telegram-канал Shot сообщил, что мужчина пошел на преступление из-за мошенников. По данным журналистов, они пообещали вернуть украденные деньги, если тот совершит поджог.

В Санкт-Петербурге объявили в розыск вандала, который забрызгал краской флаги России. Его выходка попала на запись камеры видеонаблюдения.