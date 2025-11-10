«Мог быть вместо Шамана». Соседова привел в восторг талант Шаляпина

Музыкальный критик Сергей Соседов внезапно похвалил Прохора Шаляпина, отметив его талант как исполнителя. Об этом он заявил в подкасте «За деньги».

Соседов допустил, что Шаляпин мог бы заменить Ярослава Дронова, известного как Шаман.

«Прохор Шаляпин мог быть вместо Шамана и петь «Я русский», но по-другому. Но вот он не попал в эту волну, не случился», — сказал критик.

Он отметил, что Шаляпин не уступает Дронову в талантливости. Разница лишь в популярности и удаче. У Шаляпина есть своя аудитория, он дает концерты. Но критик удивился, почему артиста приглашают выступать так редко.

Соседов отметил, что Прохор — талантливый артист, и выразил огорчение по поводу того, что на экранах появляется много менее достойных исполнителей, ведущих программы.

Ранее Шаляпин признался в чувствах к стендап-юмористке Олесе Иванченко, которая моложе его на 12 лет. По его мнению, у них могли бы быть замечательные дети. Шаляпин признался, что готов был терпеть капризы Иванченко.