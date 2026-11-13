Модель Водянова рассказала, какие традиции празднования Нового года передала своим детям

Модель Наталья Водянова рассказала, какие традиции празднования Нового года сохранились в ее семье. Ее слова привел сайт «7 Дней» .

Как отметила Водянова, в детстве бабушка устраивала для семьи торжественные приемы, на которых дети должны были говорить тост. Модель считает, что любовь к выступлениям на сцене привила ей именно эта семейная традиция.

«Каждый раз, когда мы тоже собираемся на какой-то праздник, особенно на Новый год, я требую, чтобы они пожелали что-то», — сказала Водянова.

Она отметила, что передала эту традицию своим детям.