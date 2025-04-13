Модель Джулия Фокс дала совет всем женщинами

Модель Джулия Фокс посоветовала женщинам стараться не рожать от неудачников. Об этом она рассказала на странице в TikTok.

Фокс пожаловалась, что ее бывший супруг Питер Артемьев тайно крестил общего четырехлетнего сына пары. Саму Джулию не позвали на мероприятие, потому что в церковь якобы впускали только русских православных людей — так ей сказала бывшая свекровь.

Модель разозлилась из-за крестин и поделилась в TikTok случившимся. В конце рассказа Фокс от всего сердца пожелала девушкам не рожать детей от неудачников.

Фокс была замужем за Артемьевым с 2018 по 2020 год. В 2021-м модель родила сына от русского пилота.

Ранее она устроила косплей на девушку Канье Уэста Бьянку Цензори и пришла на вечеринку I Only Wear MAC в Нью-Йорке в практически обнаженном виде. Вместо шубы Джулия выбрала тренч.