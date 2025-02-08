Бывшая возлюбленная Канье Уэста колко высмеяла «голый» выход Бьянки Ценсори

Бьянка Ценсори устроила «незабываемый» голый перформанс на «Грэмми», который уже стал легендой. В интернете появилось множество мемов, а Джулия Фокс, бывшая возлюбленная Канье Уэста, даже вдохновилась ее образом. На вечеринке I Only Wear MAC в Нью-Йорке модель вышла в тренче, а когда позировала перед фотографами, внезапно расстегнула его и показала топ, который имитировал обнаженную грудь.

Джулия выбрала тренч вместо шубы. На фотосессии она расстегнула его, показав свои изящные формы. Топ был оранжевого цвета и казался прозрачным. Для завершения образа Джулия надела оранжевые чулки и стильные бежевые туфли на каблуке от Jimmy Choo с узорами.

Перед объективами камер она позировала вместе с Мартой Стюарт, облаченная в меховую накидку и золотые брюки, сообщило издание The Voice. Пожилая бизнесвумен не выказывала ни малейшего смущения, находясь рядом с «полуобнаженной» моделью. Многие блогеры предположили, что таким образом актриса итальянского происхождения решила подшутить над своим бывшим бойфрендом.

После того как его жена появилась на церемонии «Грэмми» в «голом» образе, пару раскритиковали. Некоторые даже предложили привлечь Канье и его супругу к ответственности за их вызывающий внешний вид.

Ранее откровенный образ Бьянки Цензори повторила телеведущая Виктория Боня. Она сфотографировалась в «голом» кружевном комбинезоне. Сверху она надела жакет в тон.