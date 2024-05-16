Модель Дарья Клюкина устроила распродажу своих вещей после рождения ребенка | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 18:49 Модель Дарья Клюкина устроила распродажу своих вещей после рождения ребенка Модель Дарья Клюкина решила продать вещи за 700 тысяч рублей после рождения сына РИА «Новости»

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Блогер, модель и бывшая невеста популярного исполнителя Егора Крида Дарья Клюкина после рождения сына решила освободить место в своем гардеробе. Она выставила на продажу несколько вещей и рассказала об этом в своих соцсетях.

Модель родила первенца 18 апреля. Через некоторое время она предложив поклонникам и всем желающим приобрести вещи из своего гардероба. Среди них — элегантные платья стоимостью 126 тысяч рублей и футболки по 26 и 40 тысяч рублей.

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Отцом ребенка Клюкиной стал топ-менеджер «Газпром-Медиа» Владимир Чопов. Они сочетались браком в 2019 году.

Ранее поклонники певицы Веры Брежневой заподозрили, что она начала экономить на одежде из-за отсутствия концертов в России. Они отметили, что ее новый наряд выглядит дешево. После начала спецоперации она уехала на Украину, а затем развелась с мужем — продюсером Константином Меладзе.