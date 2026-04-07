Барщевский и Долина провели пресс-завтрак перед премьерой пьесы «Мечты Фемиды»

Пресс-завтрак в честь будущего спектакля «Мечты Фемиды» состоялся в Москве. На нем выступили режиссер постановки, адвокат Михаил Барщевский, и певица Лариса Долина, которая сыграет одну из главных ролей.

Барщевский рассказал 360.ru, что дружит с Долиной много лет. Как-то раз она пришла к нему на спектакль и осталась довольна.

«Я говорю: „Ларис, не хочешь попробовать?“ Она сказала: „Хочу!“ Ларчик открывался очень просто, никакого секрета нет», — добавил он.

Сама певица рассказала, что сцена всегда спасала ее от плохих мыслей. Кроме того, она всю жизнь старалась жить по совести.

«Видимо, я должна была пройти это все, чтобы внутри себя что-то открыть, посмотреть на какие-то моменты жизни другими глазами», — добавила Долина.

Премьера спектакля состоится 12 апреля в 19:00. Сюжет состоит из двух линий — циничного медиаменеджера, уверенного, что все продается и покупается, и пожилой судьи, привыкшей держать все под контролем и рассчитывать только на себя.

В январе Барщевский признавался, что после ухода с поста официального представителя правительства в Конституционном и Верховном судах сможет больше времени уделять театру.