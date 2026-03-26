«Мне нравится, как она ходит». Шифрин прокомментировал слухи о романе с 25-летней девушкой

Отметивший 70-летие звезда «Аншлага» Ефим Шифрин прокомментировал слухи о романе с 25-летним хирургом по имени Кристина. Юморист ответил на вопрос о своей холостяцкой жизни в программе «Малахов» на телеканале «Россия».

Артист всегда предпочитал не распространяться на тему своих романтических отношений, несмотря на интерес поклонников. При этом он оказался активным пользователем соцсетей и в его личном блоге часто появлялись фотографии, где мелькала молодая брюнетка.

Телеведущий Андрей Малахов сказал, что Шифрина видели с ней несколько раз и стали приписывать им роман. Юморист отшутился в привычной манере.

«Мне очень нравится, как Кристина ходит — и никто ничего не знает про нас. Будьте счастливы, друзья», — заявил артист.

Малахов не стал давить на юмориста в поисках правды, но поклонники Шифрина уже выяснили, что Кристина учится в ординатуре на хирурга-офтальмолога. Девушке 25 лет.

Ранее Шифрин отметил 70-летие юбилейным концертом в зале «Москва», в котором участвовали его друзья.